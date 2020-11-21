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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Necip Uysal: "Tek idmanla maça çıktım"
21.11.2020 - 21:16 |

Son dakika - Necip Uysal: "Tek idmanla maça çıktım"

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Necip Uysal: "Tek idmanla maça çıktım"
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Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal açıklamalarda bulundu.

"Çocukluk hayalim burada A takıma çıkmak, kupalar kazanıp kaptanlık yapmaktı. Allah'a şükür hepsini yaşıyorum. Karantinadan gelip 12-13 gün sonra tek idmanla maça çıktım, zordu."

"Tek tek gidiyoruz. Önümüzde derbi var. En iyi şekilde hazırlanacağız."

Son dakika - Necip Uysal: Tek idmanla maça çıktım

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