21.11.2020 - 21:16 |
Son dakika - Necip Uysal: "Tek idmanla maça çıktım"
Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal açıklamalarda bulundu.
"Çocukluk hayalim burada A takıma çıkmak, kupalar kazanıp kaptanlık yapmaktı. Allah'a şükür hepsini yaşıyorum. Karantinadan gelip 12-13 gün sonra tek idmanla maça çıktım, zordu."
"Tek tek gidiyoruz. Önümüzde derbi var. En iyi şekilde hazırlanacağız."