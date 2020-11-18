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18.11.2020 - 15:33 | | İSTANBUL (DHA) -

Son dakika | Necip ve N'Sakala Başakşehir maçına yetişiyor

Medipol Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'a iki müjde. Necip ve N'Sakala, zorlu mücadelede forma giyebilecek.

Son dakika | Necip ve N'Sakala Başakşehir maçına yetişiyor
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Serdar Sarıdağ/Skorer Özel

Beşiktaş'ta Necip ve N'Skala'dan müjdeli haber geldi. İki oyuncu Medipol Başakşehir maçında görev verildiği takdirde sahadaki yerlerini alacak.

Beşiktaş, Süper Ligde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5e 2 ve dar alanda top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Son dakika | Necip ve NSakala Başakşehir maçına yetişiyor

 

 

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