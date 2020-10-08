Son dakika | Nice başkanından Belhanda doğrulaması! Galatasaray...

Galatasaray'da gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarını her defasında üzerine çeken Younes Belhanda, kontratının son senesini de Sarı Kırmızılılar'da geçirecekmiş gibi görünüyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde eski kulübü Nice'e gideceği konuşulan ancak takımda kalan Faslı yıldızla ilgili bu kez Fransa'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Fransız TF1 televizyonunda yayınlanan Telefot programına katılan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla ilgilendiklerini doğrularken bazı faktörlerin bu transferlerin gerçekleşmesine engel olduğunu söyledi. 63 yaşındaki futbol adamı, konuyla ilgili olarak verdiği demeçte şunları ifade etti:

"Younes, yakından tanıdığımız ve beğendiğimiz bir futbolcu. Ancak transferde bazı önemli parametreler var ki bunlardan biri de işin finansmanı. Biz de bu konuda çok dikkatliyiz. Sonuç olarak transfer tüm koşulların bir kombinasyonudur. Belhanda da bu yüzden bize gelmedi."

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