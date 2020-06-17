Son Dakika | Nihat Özdemir Fenerbahçe'den istifa etti

SKORER ÖZEL |

Daha önce Fenerbahçe'de uzun bir süre görev yapan ve şimdi TFF Başkanı olan Nihat Özdemir, Sarı Lacivertli kulüpteki üyeliğinden istifa etti.

Belge ulaşır ulaşmaz istifa etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüpten ihraç edilmesi için 9 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından disipline sevk edilmişti. Sevk belgesini içeren mektup bugün eline ulaşan Nihat Özdemir'in hemen Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'nin açtığı disiplin soruşması!

Hakkınızda açılan disiplin soruşturması ile ilgili savunmanızı yapmak üzere soruşturma günü olan 7 Temmuz Salı günü saat 16:00'da hazır bulunmanız, yazılı beyanda bulunmanız veya yasal bir temsilci görevlendirmenizi aksi halde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 49. maddesinin 5. bendi uyarınca soruşturmanın yokluğunuzda yapılarak karar verleceği hususu bilgilerinize rica ederim

Tayyar Başaran

Disiplin kurulu Başkanı

İşte Nihat Özdemir'in istifa dilekçesi;

09.06. 2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliğ edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğinden istifa ettiğimi bilginize sunarım.

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

Nihat Özdemir