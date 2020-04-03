Son dakika... Nihat Özdemir: "Haziran'ın ilk haftasında liglerin başlayacağını umut edebiliriz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, yayıncı kuruluşa ligin başlangıcı için Haziran ayını işaret etti.

"Herkes için çok zor bir dönem. En önemli şey, bu hastalığın, bu virüsün yayılma hızını kaybetmesi ve ülkemizin eski günlerine dönmesi. Bu zorlu dönemden çıkıp kötü günleri geride bırakmayı hedefliyoruz. Gördüğüm kadarıyla; virüsün nisan ayının sonuna doğru yavaşlayacağını, mayıs başlarında da iyi şeyler göreceğimizi tahmin ediyorum."



"Durum değerlendirmesi yaptık"

"İşim ve futbol dolayısıyla çok fazla insanla karşı karşıya gelme durumum olduğu için çok dikkat ediyorum. Çarşamba günü federasyondaydım. Durum değerlendirmesi yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştüm. Eğer seyircili oynayacaksak, maçlara gelecek taraftarların da sağlık durumlarını düşünmemiz lazım. Bu düşünmeyi nasıl sağlayabiliriz? Ülkemizde Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Federasyon olarak, bunlarla birlikte çalışmak zorundayız."

"Herkesin ümidi, nisan ayının ortasından itibaren, bu virüsün tepe noktasını geride bırakabileceğimize inanıyoruz. Bu disipline uyarsak, inşallah 20 nisandan sonrasına azalma yoluna gideceğini düşünüyorum. Böyle olacağını tahmin ediyorum. Buralardan iyi netice alırsak, mayıs ayının başında oturacağız ve bir durum değerlendirmesi yapacağız."

"Bir de UEFA tarafı var. 55 ülke var, sadece 1 tanesinde futbol oynanıyor; Beyaz Rusya'da. Son toplantıda UEFA istemiş ki, orada da futbol oynanmasın ki, tüm ülkelerde oynanmasın."

"Haziran aynın ilk haftası"

"Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız. Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum. Haziran ayının başında ligimiz başlarsa, temmuzun en geç ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz."

"Şanslı bir ülkeyiz. Neden? Almanya, İngiltere'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim sadece 8 maçımız var. Bir de kupamız var. Ayrıca Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde maçı var. Baktık yine şartlar kötü, temmuzun başında başlasak dahi ağustosun ortalarında ligimizi tamamlayabiliriz. Tabii ki bu tamamlama şartları, o günkü mayıstaki şartlara bakacağız. Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız."

"Hiçbir zaman ligi tescil etmeyi düşünmedik"

"Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak. Hiçbir zaman ligi tescil etmeyi düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri seyircili veya seyircisiz olarak sonlandırmaktır. "

"Haziran başı veya temmuz ayı başında başlasak dahi, ki bunla ilgili 10 tane çalışma yaptırdık. En geç ağustos ayının ortalarında Süper Lig'imizi tamamlarız, Ziraat Türkiye Kupası'nı bitirebiliriz. Başakşehir de eğer Avrupa’da devam edebilirse, ona göre programımızda yer ayırırız. Kurban Bayramı, bu tarihlerin içine geliyor. Bu seneki özelliği, cuma-cumartesi-pazar-pazartesiye rastlıyor. O haftaya da ayrıca maç koymamak üzere planımızı yaptık."

"Avrupa'nın birçok ligi başlayabilirse, bildiğimiz gibi Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'da oynanacak. Stadyumumuz hazır. O da bizi ilgilendiriyor "

Futbolcu sözleşmeleri

"Futbolcu sözleşmeleriyle ilgili Nihat Özdemir: "FIFA çalışıyor bu konuda, henüz karara varmış değiller. Bildiğimiz kadarıyla, Mayıs sonunda sözleşme bitse dahi, sezonun bitimiyle ancak sözleşme tamamlanıyor. Genelde ligler mayıs sonunda bitiyordu. Bugün, olağanüstü bir durumdayız. Onun için hem UEFA hem FIFA hem biz masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir karara varacağız."

"Yeni sezonu planlarken, transfer dönemini de ortaya koyacağız"

"2020 Avrupa Şampiyonası, 2021'e alındı. Tarihi de belli. Onları düşünerek, yeni sezonu planlarken, transfer dönemini de ortaya koyacağız. Kış transfer dönemi var. Liglerin bitme tarihiyle ilgili bu kararları üreteceğiz."

"Gelirler düştü, futbol oynanamıyor..."

"18 Süper Lig kulübünden, hemen hemen 8'i yapılandırma yaptılar. Hiç mali sıkıntısı olmayan kulüplerimiz var. Bu, olağanüstü bir durum. Yapılandırma yapılan dönemdeki şartlar gibi değil. Gelirler düştü, futbol oynanamıyor, transfer dönemi geliyor. Bence yeni bir mali yapılandırmanın gerekli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yapılandırma yapan bankalarımız da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum."

"Ligleri en erken haziran ayı başında, şartlar uygun olursa başlatacağız. Şartlar uygun olmazsa, temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlatabiliriz. Ligleri en geç ağustos ayında bitirmiş olacağız. Yalnız ligleri değil, Ziraat Türkiye Kupası'nı da. En geç ağustos ayının ortasında bitirme senaryolarımız var."

"Takımlarımızın, başkanların, teknik direktörlerin serzenişleri oldu. Hakem hatası, kural hatası... O günlere stresli diyorduk ama şimdi o günleri arıyoruz. Keşke koronavirüs olmasaydı da... O günleri özledik."

"İlk başlayacak maçta, o stadyumda olmak istiyorum. En büyük arzum o. Seyircili olsun istiyorum. Hakikaten özledik."

Süper Lig'deki 26. hafta maçlarının seyircisiz oynanmasıyla ilgili Nihat Özdemir: "Çok doğru yaptık. Onu da denemeliydik. Bugün 8 haftayı konuşuyoruz, o zaman 9 haftayı konuşacaktık."

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