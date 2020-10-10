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10.10.2020 - 16:11 | | Fanatik

Son dakika | Nikola Pekovic hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Karadağlı eski basketbolcu Nikola Pekovic, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Son dakika | Nikola Pekovic hastaneye kaldırıldı
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Koronavirüse yakalanan Karadağlı eski basketbolcu Nikola Pekovic, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Sırp basınından Telegraf‘ın haberine göre eski EuroLeague şampiyonu Nikola Pekovic, coronavirüs etkisinin ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Haberde şu anda Karadağ milli takımının menajeri olan Pekovic’in, iki akciğerinde de iltihaplanma olduğu ve solunum cihazının yardımıyla nefes aldığı belirtildi.

Pekovic, Podgorica şehrinde 15 gün önce COVID-19 semptomları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu süreç içerisinde ise durumu daha kötüleşti.

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