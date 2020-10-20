Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | N'Skala'dan Erol Bulut ve Caner açıklaması
20.10.2020 - 16:28 |

Son dakika | N'Skala'dan Erol Bulut ve Caner açıklaması

Beşiktaş'ın yeni sol beki Fabrice N'Skala, basın toplantısı düzenledi. Caner Erkin ile kıyaslanmasını "Tarzlarımız farklı" diye yorumladı. N'Sakala, şampiyonluk için umutlu konuşurken; transferiyle ilgili olarak "Türkiye'ye geldiğimden beri Beşiktaş'a hayranlığım var" dedi.

Son dakika | N'Skala'dan Erol Bulut ve Caner açıklaması
ABONE OL

Beşiktaş'ın yeni sol beki Fabrice N'Skala, transfer sürecini anlatırken, "Transfer olmadan önce Sergen Yalçın ile konuştum. Daha önce tanıyordum. Sözleşmem bitmek üzereydi. Duygu ve düşüncelerimi ilk Sergen Yalçın ile paylaştım" dedi.

Demokratik Kongolu oyuncu, Siyah Beyazlılar'daki eski mevkidaşı Caner Erkin ile kıyaslanmasını "Caner ile kıyaslamaları çok duyuyorum. Bizler farklı oyuncularız. Herkesin kendine göre bir tarzı var. Farklı tarzlar sebebiyle aynı sonucu beklemek olmaz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a karşı olan hayranlığını dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'ye geldiğimden beri Beşiktaş'a karşı hayranlığım var. Hatta Alanyaspor'da bir takım arkadaşım Beşiktaş taraftarıydı ve bu transfere onun da etkisi olmuştur" diye konuştu.

Şampiyonluğa inandıklarını vurgulayan Fabrice N'Sakala, "Daha çok fazla maçımız var. Kötü başlamış olabiliriz ama geçen sene de benzer bir başlangıç olmuştu ama takım sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Tesislerde gitar çalmıyorum, biraz utanıyorum diyebilirim. Eğer şampiyon olursak, stadyumda gitar çalma sözümü burada tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.

"EROL BULUT BENİ FENERBAHÇE'YE ÇAĞIRMADI"

Eski teknik direktörü Erol Bulut'un kendisini Fenerbahçe'ye çağırmadığını söyleyen N'Sakala, "Erol Hoca ile iyi ilişkimiz var. O, bana hiçbir zaman 'Fenerbahçe'ye gelir misin?' demedi. Tercihi bana bırakmıştı. O bu durumun yaşanmasını istemez. Alanya'dayken böyle diyalog geçmişti. Tercihi bana bırakmıştı. Artık rakibiz. O Fenerbahçe, ben Beşiktaş'tayım. Hala konuşuyoruz ama aynı şeyleri değil" dedi.

Son dakika | NSkaladan Erol Bulut ve Caner açıklaması

Rose Bertram saçlarının yeni halini paylaştı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Emre Sakçı: Phelps bile bu kadar uzak ara önde götürmemişti
    Emre Sakçı: Phelps bile bu kadar uzak ara önde götürmemişti
  2. Son dakika | Arsenal, Mesut Özil'e kapıları kapadı!
    Son dakika | Arsenal, Mesut Özil'e kapıları kapadı!
  3. Son dakika - Anadolu Efes'in ASVEL maçı ertelendi!
    Son dakika - Anadolu Efes'in ASVEL maçı ertelendi!
  4. Zukanovic milli formaya veda etti
    Zukanovic milli formaya veda etti
  5. Son dakika | Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku! Koltuk değnekleriyle...
    Son dakika | Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku! Koltuk değnekleriyle...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara Keçiörengücü: 1 - RH Bandırmaspor : 0

Ankara Keçiörengücü: 1 - RH Bandırmaspor : 0

Mecnun Otyakmaz: Takımımıza güveniyorum

Mecnun Otyakmaz: Takımımıza güveniyorum

Zukanovic, milli formaya veda etti

Zukanovic, milli formaya veda etti

Samatta için takipten çıktılar

Samatta için takipten çıktılar

Sıradaki Haber