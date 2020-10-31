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31.10.2020 - 15:19 |

Son dakika | Nurmagomedov'dan Macron'a tokat gibi cevap! Ayetle...

Dövüş kariyerini sonlandıran Nurmagomedov, İslam karşıtı açıklamalarıyla büyük tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ayetle cevap verdi.

Son dakika | Nurmagomedov'dan Macron'a tokat gibi cevap! Ayetle...
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Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokat gibi yanıt verdi.

Dünyaca ünlü şampiyon Instagram hesabından, Macron'un ifade özgürlüğü sloganı altında 1.5 milyardan fazla Müslüman’ın duygularını incittiğini belirtti.

Müslümanların, Hazreti Muhammed'i herkesten çok sevdiğine dikkati çeken Nurmagomedov, "Biz Müslümanlarız, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak" ifadesini kullandı.

AHZAB SURESİ'NİN 57. AYETİNİ PAYLAŞTI

Nurmagomedov, paylaşımına, Macron’un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğraf ile Kuran-ı Kerim’de Ahzab Suresi'nin 57. ayetini olan "Allah'ı ve Resulü'nü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır" ifadesini ekledi.

Son dakika | Nurmagomedovdan Macrona tokat gibi cevap Ayetle...

Son dakika | Nurmagomedovdan Macrona tokat gibi cevap Ayetle...

 

 

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