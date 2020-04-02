Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Obi Mikel'in menajerinden açıklama
02.04.2020 - 17:08 |

Son dakika | Obi Mikel'in menajerinden açıklama

Koronavirüsü nedeniyle Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Obi Mikel'in yeni adresi belli oluyor.

Nijeryalı oyuncunun temsilciliğini üstlenen Erdem Karagöl, Skorer’e özel açıklamalarda bulundu.

“Botofago’dan ilk teklif 1 hafta önce yapıldı. Dün de yeni bir teklifle geldiler. Obi Mikel, şuan ailesiyle beraber. Kulüp başkanı ile Mikel, skype üzerinden görüntülü de konuştu. Oyuncunun istediği rakam ile Botafogo arasında bir fark var. Görüşmeler devam ediyor. Şuan için net bir anlaşma söz konusu değil.”

Son dakika | Obi Mikelin menajerinden açıklama

Son dakika | Obi Mikelin menajerinden açıklama

Hüseyin Eroğlu'ndan yaşanan süreçle ilgili değerlendirme...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'tan 1 milyon 903 bin TL'lik bağış

Beşiktaş'tan 1 milyon 903 bin TL'lik bağış

Fenerbahçe: Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz

Fenerbahçe: Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz

Norwich City'den 200 bin sterlinin üzerinde yardım

Norwich City'den 200 bin sterlinin üzerinde yardım

Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor'dan kampanyaya destek

Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor'dan kampanyaya destek

Sıradaki Haber