Son dakika | Obi Mikel'in menajerinden açıklama

Nijeryalı oyuncunun temsilciliğini üstlenen Erdem Karagöl, Skorer’e özel açıklamalarda bulundu.

“Botofago’dan ilk teklif 1 hafta önce yapıldı. Dün de yeni bir teklifle geldiler. Obi Mikel, şuan ailesiyle beraber. Kulüp başkanı ile Mikel, skype üzerinden görüntülü de konuştu. Oyuncunun istediği rakam ile Botafogo arasında bir fark var. Görüşmeler devam ediyor. Şuan için net bir anlaşma söz konusu değil.”