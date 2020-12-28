Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Oğulcan Çağlayan'ın Yeşilçam'ı aratmayan Galatasaray'a geri dönüş hikayesi!
28.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Oğulcan Çağlayan'ın Yeşilçam'ı aratmayan Galatasaray'a geri dönüş hikayesi!

2013’te Florya’da altyapıda amatörce yer bulan Oğulcan Çağlayan, Fatih Terim’in görevi bırakmasıyla hayallerini erteledi, Anadolu’da kendine yer edindi.

Son dakika - Oğulcan Çağlayan'ın Yeşilçam'ı aratmayan Galatasaray'a geri dönüş hikayesi!
ABONE OL

NEVZAT DİNDAR

Cim-Bom’da Trabzonspor maçının kahramanı olan Oğulcan’ın Galatasaray’a geliş hikayesi adeta film gibi... 17 yaşında Terim tarafından altyapıya çağrıldı, onun görevi bırakmasıyla Gaziantep’in yolunu tuttu. Futbolu Çaykur Rize’de geliştirip, opsiyonlu sözleşmeyi bile takmadı ve bu sezon yeniden Aslan ile buluştu.

Trabzon deplasmanında hem golü hem de futboluyla karşılaşmaya damga vuran Oğulcan Çağlayan’in hikayesi, Yeşilçam filmlerinin senaryosunu aratmadı!

2013’te Bursa altyapısında oynarken Fatih Terim’in ısrarla isteyip Florya’ya getirilen Oğulcan, o dönem Terim’in görevden ayrılmasıyla sahipsiz kaldı. 17 yaşındayken geldiği Galatasaray’da ortada kalan Oğulcan’ın hayalleri yıkılmıştı.
Oğulcan birkaç ay sonra Florya’ya veda etti ve Gaziantepspor’un yolunu tuttu. Buna karşın Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Oğulcan’ı sürekli genç milli takımlara çağırdı. Başarılı oyuncu, daha sonra Kayseri Erciyes ve Çaykur Rizespor formaları da giydi. Özellikle Karadeniz ekibiyle yaptığı 4+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyon, Çaykur Rize tarafından hayata geçirilmek istendi. Ancak Galatasaray hayalleri ve Fatih Terim’le yollarının yeniden kesişecek olması nedeniyle Oğulcan, Rizespor’un uzattığı kontratı tek taraflı feshetti ve Florya’nın yolunu tuttu. Böylece 2013’te gerçekleşmeyen hayali 2020’de gerçek oldu.

Son dakika - Oğulcan Çağlayanın Yeşilçamı aratmayan Galatasaraya geri dönüş hikayesi


Galatasaray ile 4 senelik anlaşma yapan Oğulcan Çağlayan, bu sezon 3 milyon 750 bin lira alacak. Galatasaray’da birinci forvet durumuna geçen Oğulcan, Falcao’nun 15’te 1’i, Diagne’nin ise 8’de 1’i ücret kazanıyor.

‘Kimseye söyleme nazar değer’
Oğulcan Çağlayan, Cim-Bom’a transferi döneminde yaşananları da şöyle anlattı: “Anneme ‘Galatasaray beni istiyor’ dediğim zaman, gözyaşı dökmüştü. ‘Sakın kimseye söyleme imzayı atana kadar, nazar değer’ demişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Başakşehir'de Skrtel'den inanılmaz hata! Visca damga vurdu...

Didier Drogba'nın İlk Şampiyonlar Ligi Hat-Trick'i

Atiba'dan çocuklarına şınav dersi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Terim’siz de başarılı oldu!
    Terim’siz de başarılı oldu!
  2. Hayallerini erteledi, 7 yıl sonra gerçek oldu!
    Hayallerini erteledi, 7 yıl sonra gerçek oldu!
  3. Ömür’ün yokluğu planları bozdu!
    Ömür’ün yokluğu planları bozdu!
  4. "İnsanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"
    "İnsanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"
  5. Cisse, Sosa ve Novak için karar verildi!
    Cisse, Sosa ve Novak için karar verildi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı!

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı!

Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Beşiktaş'ta Sivasspor öncesi Larin korkusu!

Son dakika - Beşiktaş'ta Sivasspor öncesi Larin korkusu!

Son dakika - Galatasaray'da Feghouli’nin durumu netleşmedi

Son dakika - Galatasaray'da Feghouli’nin durumu netleşmedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet