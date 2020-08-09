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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı
09.08.2020 - 10:06 |

Son dakika | Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı

Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giyecek tecrübeli futbolcu maaşında yüzde 25 indirim yaptı.

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Beşiktaş'ın devre arasında Feyenoord'a kiralık olarak gönderdiği Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi maaş indirimi konusunda milli oyuncuyla da görüşme gerçekleştirdi.

Yüzde 25 indirim

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; Oğuzhan Özyakup maaş indirimini kabul etti. 27 yaşındaki oyuncu maaşında yüzde 25 indirim yaptı. Buna göre Oğuzhan Özyakup'un 2020-21 ve 2021-22 sezonundaki maaşından yüzde 25 indirim yapılacak.

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