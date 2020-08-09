09.08.2020 - 10:06 |
Son dakika | Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı
Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giyecek tecrübeli futbolcu maaşında yüzde 25 indirim yaptı.
Beşiktaş'ın devre arasında Feyenoord'a kiralık olarak gönderdiği Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi maaş indirimi konusunda milli oyuncuyla da görüşme gerçekleştirdi.
Yüzde 25 indirim
Ortaçizgi'de yer alan habere göre; Oğuzhan Özyakup maaş indirimini kabul etti. 27 yaşındaki oyuncu maaşında yüzde 25 indirim yaptı. Buna göre Oğuzhan Özyakup'un 2020-21 ve 2021-22 sezonundaki maaşından yüzde 25 indirim yapılacak.