Son dakika | Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı

Beşiktaş'ın devre arasında Feyenoord'a kiralık olarak gönderdiği Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi maaş indirimi konusunda milli oyuncuyla da görüşme gerçekleştirdi.

Yüzde 25 indirim

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; Oğuzhan Özyakup maaş indirimini kabul etti. 27 yaşındaki oyuncu maaşında yüzde 25 indirim yaptı. Buna göre Oğuzhan Özyakup'un 2020-21 ve 2021-22 sezonundaki maaşından yüzde 25 indirim yapılacak.