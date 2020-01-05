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05.01.2020 - 23:20 |

Son dakika | Okan Buruk: "Arda Turan'a birkaç gün izin verdik"

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk canlı yayında Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Arda Turan'ın yeni bir motivasyona ihtiyacı var dedim. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda'ya birkaç gün izin verdik" dedi.

Son dakika | Okan Buruk: "Arda Turan'a birkaç gün izin verdik"
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Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk canlı yayında Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor canlı yayınına katılan Buruk, Arda'ya izin verdiklerini açıkladı. Buruk, "Arda Turan ülke futbolu için çok değerli bir oyuncu. Arda Turan'ın yeni bir motivasyona ihtiyacı var dedim. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda'ya birkaç gün izin verdik. Hayırlısı neyse o olsun." ifadelerini kullandı.

"Arda Turan, Beşiktaş'a gider mi?" sorusuna genç hoca "Bilmiyorum." cevabını verdi.

"Transfer yapmayı planlamıyoruz"
"Medipol Başakşehir’in kadrosu iyi, diğer takımların kadrosu kötü gibi bir şey diyemem. Şu anda transfer yapmayı planlamıyoruz, ayrılan oyuncu olursa yerini doldururuz"

"Ekip olarak Sporting-Porto maçını izledik, aşağı yukarı rakibin durumunu, oyuncularını analiz edebileceğimiz bir maç oldu. Sezon başında transferleri istediğimiz zamanda yapamadık, kısıtlı bir kadroyla lige başladık"

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Son dakika | Okan Buruk: Arda Turana birkaç gün izin verdik

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