Son Dakika | Okan Buruk: "En zor gruptayız"

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğu kazanan ve Şampiyonlar Ligi gruplarında bu sezon ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir yarın ilk maçına Leipzig deplasmanında çıkıyor. Bundesliga ekibi ile yapacağı zorlu maç için yola çıkan temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"Çok zor bir maç bizi bekliyor. Sahada taktiksel ve fiziksel olarak elimizden gelenin en iyisini yaparsak bizde de iyi oyuncular var. Devler Ligi'nde ilk kez oynayacak çok futbolcumuz var ama en iyisini yapacağız"

3 eksik isim

"Hasan Ali, Chadli ve Azubuike dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor. Giuliano'nun maç ve idman eksiği var. En kısa sürede aramıza katılacak."

"Geçen sene çeyrek finalden döndük. Lig sonuna gelmesek yarı finali görme şansımız da olabilirdi. Ülke puanı için Sivasspor'a da başarılar diliyorum, yükleri fazla. En iyisini yapacaklar, biz de ülkemiz için, kendimiz için oynayacağız"

'Önceden Real Madrid, Barcelona ile baş ediyorduk'

"Önceden Real Madrid, Barcelona gibi takımlarla daha başa baş oynuyorduk. Şu anda maddi şartlar çok fazla değişti. Makaslar arttı ama sahaya çıkınca da 11'e 11 oynuyorsunuz. Doğruları yapınca sonuçlar gelebilir. En zor gruptayız, kendimizi gösterme şansımız da var"