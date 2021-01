Son dakika - Okan Buruk: "İrfan Can için yönetimimiz karar verecek"

Süper Lig'de Rizespor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Maçları yönetemiyorlar"

"Rizesporlu oyunculara bir şey demiyorum. İyi mücadele etti. Biz kazanmayı hak etmedik. Ancak Türk futbolunun kanayan yarası olan vakit geçirmeye müsaade eden hakemler var. Maçları yönetemiyorlar. Yapacaklarına da inanmıyorum. Bir türlü yapamıyorlar ki ben yapacaklarına da inanmıyorum. Çünkü böyle bir eğitim almıyorlar. Onların aldığı eğitim içerisinde hakemlere maçı hızlandırma, kaç dakika durdu gibi konular olduğunu düşünmüyorum."

"Transfer yapmamız lazım"

"Öncelikle transfer yapmamız lazım, hücum hattına transfer yapmamız gerekiyor, bu net."

"Fenerbahçe maçı kırılma maçıydı, orada hakemin yaptığı hatalar vardı, bugün de o hakemin alt ligde tekrar maçlar almaya başladığını gördük. Bariz hatalar yapılıyor, artık bilerek ya da bilmeyerek."

"İrfan Can için teklfi var"

"İrfan Can için yönetimimiz karar verecek, teklif var. Şu anda her şeyin çok yakın olduğunu da söyleyemeyiz herhalde, en doğru kararı başkanımız verecektir."

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz gibi rakip topu bize bıraktı, çok fazla kendi sahasından çıkmadı, iyi savunma yaptılar. Buraya fazla eksikle geldiler, 1 puan almak için oynadılar. Bunu da bekliyorduk. Oyun çok kötü oldu, kötü bir maç oldu. Rakip ceza sahası çevresinde iyi işler yapamadık. Çok fazla üretken değildik, sezon içinde de bunu genel olarak yaşıyoruz. Edin Visca, Chadli gibi iki etkili kenar oyuncusunun olmaması bizim için kötüydü. Savunma hattında sezon başından beri sakatlık yaşadık. Rafael de bugün devam edemedi. Sol bekte Hasan Ali zaman zaman iyi niyetli şeyler yaptı ama gerektiği kadar net pozisyona giremedik. İstemediğimiz bir oyun vardı." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Ümit Öztürk'e sert tepki gösteren Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Rakip de oyunu yavaşlatan takımdı, çok fazla vakit geçirme oldu. Rakibimizi suçlamıyorum. Oyuncular buraya puan almaya geliyor ama bu maçı yönetecek bir hakem var. Hakemler maçları yönetemediği sürece futbol zevkinden uzaklaşacağız. Hakemler burada maçların yavaş oynanmasını istiyor. Ne kadar az pozisyon olursa lehine olacağını düşünüyor bazı hakemler. Ümit Öztürk bu anlamda sınıfta kaldı. Bana ilk itirazımda sarı kart gösterdiyse, oyun içinde vakit geçiren oyunculara da kartını çıkartabilirdi. Hakemlik yetenek işi, her hakemin maçları yönetme yeteneği olmuyor. Maçı yavaşlatan kimdi derseniz, birinci sıraya Ümit Öztürk'ü koyuyorum. Hakem atamalarını da çok anlamıyorum. Bizim şampiyonluk yarışı içinde olan takımlarla oynadığımız maçlara da çok kötü hakem atamaları yapıldı. 'Hangi hakemle maça çıkmak istemezsiniz?' derseniz Ümit Öztürk ile maça çıkmak istemem. Bugün de aynı şeyi yaşadım. Artık kişisel olarak algılıyorum. Kişisel olarak böyle bir şey yapan hakemi neden benim maçlarıma veriyorlar?"

Ortaya koydukları futbolla da galibiyeti hak etmediklerini aktaran Buruk, "Performansımızın düşük olduğunu düşünüyorum. Önemli eksiklerimiz var, bugün rotasyon da yapmaya çalıştık. Dört gün sonra bizim için çok önemli bir Süper Kupa var. Önümüzde bir final, bir kupa var, bu kupayı kazanıp moralimizi yükseltmek istiyoruz. Ligin ilk yarısı istediğimiz gibi gitmedi." değerlendirmesinde bulundu.

"En az iki oyuncu daha kadroya katmamız gerekiyor"

Okan Buruk, transferle ilgili gelen bir soru üzerine ise şu görüşleri paylaştı:

"Transfer yapmak istiyoruz, transfere ihtiyacımız var. Eksik olan bölgelerimize transfer yapmamız gerekiyor. En az 3 oyuncu ihtiyacımız var. Bugün Junior Fernandes geldi. Kanat oyuncu ihtiyacımız vardı, en az iki oyuncu daha kadroya katmalıyız. Performansı düşük olan çok oyuncumuz var, bir hava gelmesi için transfer yapmamız gerek."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "Hangi bölgelere transferler istiyorsunuz?" sorusuna ise "Sol açığa Fernandes'le anlaştık. Yine savunmada Rafael'in sakatlığı oluyor, Uğur da yüzde yüz değil. Oraya da takviye yapmak istiyoruz. Gidişata göre de takımımıza katkı yapmayı düşünüyoruz. Şu anda gözüken transfere ihtiyacımız var. Hücum hattında da bu sene çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gol sayısına baktığımızda geçen senenin çok altında oyuncularımız. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Fernandes'i takıma kattık. Onun dışında da bakacağız. Duruma göre ne olur, bizden ayrılmak isteyen oyuncu olur mu olmaz mı ona göre takviye yapabiliriz." şeklinde cevap verdi.

Buruk, sakatlığı süren Edin Visca hakkında, "Edin'in ağrılarının geçmesini bekliyoruz. O bizim için çok önemli, onu riske edip 1-2 ay uzak kalması daha büyük sorun oluşturacak. Süper Kupa maçını hedef seçtik. Bununla ilgili de pazartesi bakacağız, yetişebilir mi diye. Risk var ama Edin Visca'yı çok arıyoruz. Sıkışan maçlarda Caiçara, Edin Visca, Clichy çok önemliydi. Üretememizin nedenlerinden biri de tabii ki bu. Geçen sene ve bu sene arasında çok büyük puan farkı var, kadro olarak da çok değiştik. Giuliano, Chadli ve Visca'nın sakat olması, uzun sakatlıkları bir yana bırakıyorum. Bu sakatlıklar da bizi çok zorluyor." yorumunu yaptı.

İrfan Can Kahveci hakkında çıkan transfer haberleri

Okan Buruk, Galatasaray'ın transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci'yle ilgili olarak da şunları söyledi:

"İrfan çok kaliteli, karakterli, iyi bir profesyonel. Bütün maçlarda en ciddi şekilde oynamaya çalışıyor. Burası onun evi, kulübü. Bu kulübe başkana da çok büyük sevgi ve saygısı var. Teklifler var, kulübümüz son kararı verecektir. İstediği rakam olursa kulübümüz bu anlamda gelen teklifleri değerlendirecektir. İrfan tüm maçları yüzde yüz oynuyor. İrfan'da düşüş var diyemem, kafası karıştı diyemem. Bununla ilgili en doğru kaynak başkanımız ve Sayın Galatasaray Kulübü Başkanı. İkisinin görüşmeleri... Ortada olan yüzde söyleyemeyiz ama şu an İrfan, Başakşehir'in oyuncusu, Başakşehir'in düşündüğü bir rakam var. Hangi oyuncuyu isterseniz bir rakamı vardır. Bu anlamda transferin durumuyla ilgili yüzde vermek yanlış olur ama şu anda İrfan, Başakşehir'in oyuncusu ve bizim için çok değerli."