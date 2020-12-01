Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Son dakika | Okan Buruk: Rakibi çok iyi analiz ettik
01.12.2020 - 18:01 |

Son dakika | Okan Buruk: Rakibi çok iyi analiz ettik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak kritik Leipzig maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Son dakika | Okan Buruk: Rakibi çok iyi analiz ettik
ABONE OL

İşte Buruk'un açıklamaları:

"Dört maçlık süreçte en net gördüğümüz şeylerden biri, rakiplerimize yaklaşabilmemiz ve onlara yakın oynayabilmemiz. United maçı belki de en az pozisyona girdiğimiz maçtı, o maçta pozisyonları sonuçlandırdığımız için kazanabildik.

Leipzig, Bundesliga'da gayet iyi durumda. İki takım da yoğun fikstür içinde. iki takım da rotasyon yaparak oynuyor. Biz de hem rotasyon yapacağız hem de en iyi şekilde oynayacağız.

Grupta şansımız devam ediyor. Alacağımız bir galibiyet bizi, üst sıralara oynamak için iddialı konuma getirebilir. Şampiyonlar Ligi'nin motivasyonu çok farklı. Rakibi çok iyi analiz ettik. Oyunculara da sunum yapacağız."

Son dakika | Okan Buruk: Rakibi çok iyi analiz ettik

 

SON DAKİKA
  1. Galatasaray'da seçim iptal edildi
    Galatasaray'da seçim iptal edildi
  2. Otyakmaz: Artık tahammülümüz kalmadı
    Otyakmaz: Artık tahammülümüz kalmadı
  3. Stat müdürünü çöpe attılar
    Stat müdürünü çöpe attılar
  4. Güneş: Trabzon'a gidiyordu, engelledim
    Güneş: Trabzon'a gidiyordu, engelledim
  5. Eski yıldız Srna'da tonlarca mandalina!
    Eski yıldız Srna'da tonlarca mandalina!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avrupa futboluna Red Bull dokunuşu

Avrupa futboluna Red Bull dokunuşu

TFF 1. Lig’de ertelenen maçların programı belli oldu

TFF 1. Lig’de ertelenen maçların programı belli oldu

Son dakika | Okan Buruk: Rakibi çok iyi analiz ettik

Son dakika | Okan Buruk: Rakibi çok iyi analiz ettik

Son dakika | Şenol Güneş: İki önemli hedefimiz var

Son dakika | Şenol Güneş: İki önemli hedefimiz var

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet