Son dakika | Okan Buruk: Rakibi çok iyi analiz ettik

İşte Buruk'un açıklamaları:

"Dört maçlık süreçte en net gördüğümüz şeylerden biri, rakiplerimize yaklaşabilmemiz ve onlara yakın oynayabilmemiz. United maçı belki de en az pozisyona girdiğimiz maçtı, o maçta pozisyonları sonuçlandırdığımız için kazanabildik.

Leipzig, Bundesliga'da gayet iyi durumda. İki takım da yoğun fikstür içinde. iki takım da rotasyon yaparak oynuyor. Biz de hem rotasyon yapacağız hem de en iyi şekilde oynayacağız.

Grupta şansımız devam ediyor. Alacağımız bir galibiyet bizi, üst sıralara oynamak için iddialı konuma getirebilir. Şampiyonlar Ligi'nin motivasyonu çok farklı. Rakibi çok iyi analiz ettik. Oyunculara da sunum yapacağız."