Son dakika - Okan Buruk: "Ümit Öztürk hangi başarıyla bu maça atandı?"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Bu takımın sorumlusu olarak mağlubiyeti kendime bağlıyorum. İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki farkın sorumlusu benim."

"Devre arasındaki hamlelerle iyi döndük ikinci yarıya ama bir duran top ve bir de bizim duran topumuzun dönüşünde yenen iki golle 2-0 oldu ilk yarı sonunda."

"İkinci yarıdaki oyun tabii ki bizim için ümit verici. Zor bir durum bu bizler için. Milli maçlar kulüp maçlarını bölüyor. Oynasalar bir dert, oynamasalar bir dert orada. Bazısı maç yapmadan geliyor, bazısı 3 gün önce maç yapıp geliyor."

"Milli ara sonrası böyle zor dönemler oluyor. İkinci yarıdaki istekten ve oyundan memnunum. 2-0'dan sonra 2-1'i bulsak maçı çevirebilirdik ama bulamadık. Bu noktada Beşiktaş'ı ve Sergen Hoca'yı sahadaki emeklerinden ötürü tebrik etmemiz gerek."

"Şampiyonlar Ligi'nin havası daha farklı oluyor. 3 gün sonra maç oynayacağız, bazı oyuncular yorgun olacak ama her şey değişik olacak hakeminden oynanan oyuna kadar."

"Saha kenarında iki kulübe de mutsuzdu hakemin kararlarında. Oyuncular da mutsuzdu. Bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüktü ama haftanın maçına daha dikkatli atama yapılması gerek. Ümit Öztürk hangi başarıyla bu maça atandı?"

"Ümit Öztürk kenara gelip hem beni hem Sergen Hoca'yı uyardı. Ben de 4. hakeme dedim ki siz de onu uyarın daha iyi yönetsin diye."

"Manchester United bizi çok daha fazla önemseyecek ve çok daha zor bir maç olacak. O maça en iyi şekilde hazırlanıp en iyisini yapmalıyız."