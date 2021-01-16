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16.01.2021 - 18:53 |

Son dakika - Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması!

Süper Lig'de Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması!
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"2. golü bulduk, gol niye iptal edildi anlamadım. Kimse kimseye dokunmasın istiyorlar. Bu temas oyunu, birbirlerine dokunacaklar. İnsanların birbirinin üstüne çıkıp şarj ettiği birçok pozisyona gol verildi. En çok canı yananlardan biri biziz."

"Standartların olmadığı, her statta farklı kararların verildiği ve birilerinin canı yandığı sezon yaşıyoruz. En çok da bizim canımız yanıyor. Bize ne yapılırsa yapılsın biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Galatasaray'ın ilgilendiği İrfan Can ile ilgili Okan Buruk: "Oyuncularımıza gelen herhangi bir resmi teklif yok" dedi.

Son dakika - Okan Buruktan İrfan Can Kahveci açıklaması

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