Son Dakika | Okan Buruk'tan Martin Skrtel açıklaması!

Başakşehir'de Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan ve sezonu kapan oyuncu Martin Sktrel ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşme feshedilmişti.

Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelen Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Martin Skrtel ile yabancı kısıtlaması nedeniyle yollarımızı ayırmıştık. Şimdi yabancı sayısı 16'ya yükseldi. İnşallah sezon sonu Martin Skrtel ile yeniden anlaşırız ve Başakşehir forması giymeye devam eder. İkinci yarı ile ilgili alınan yabancı kararı olumlu gözüküyor. Ayrılmak isteyen oyuncularımız var. Sakatlıklardan dolayı ayrılan oyuncularımız oldu. Takıma katılan ve katılacak oyuncular var. Hepsini yeni döneme hazırlayıp, kadro planlamamızı doğru bir şekilde yapacağız." şeklinde konuştu.