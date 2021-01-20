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20.01.2021 - 14:15 |

Son dakika - Omar Elabdellaoui, Galatasaray idmanında

Yılbaşında havai fişek isabet etmesi sonrası gözünden yaralanan ve operasyon geçiren Omar Elabdellaoui, Galatasaray idmanını ziyaret etti.

Son dakika - Omar Elabdellaoui, Galatasaray idmanında
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Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin dün taburcu olduğunu ve tedavisinin evde devam edeceğini açıklamıştı. Talihsiz futbolcu bugün sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını ziyaret etti. 

Omar'ı karşılayan Fatih Terim'in gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika - Omar Elabdellaoui, Galatasaray idmanında

G.Saray'ın açıklaması şöyle;

Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim’e ve takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Son dakika - Omar Elabdellaoui, Galatasaray idmanında

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Son dakika - Omar Elabdellaoui, Galatasaray idmanında

18 gündür Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.

Son dakika - Omar Elabdellaoui, Galatasaray idmanında

 

Son dakika - Omar Elabdellaoui, Galatasaray idmanında

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