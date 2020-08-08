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08.08.2020 - 13:56 |

Son dakika | Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transferi öncesi takım arkadaşlarına veda etti.

Son dakika | Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
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Olympiakos ile son maçına Wolverhampton deplasmanında çıkan sağ bek Omar Elabdellaoui, Yunan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından ayrılık açıklaması yaptı.

28 yaşındaki Norveçli futbolcu "Artık hoşçakal deme zamanı. Burada altı harika yıl geçirdim. Hepinize, bana desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Olympiakos daima hayatımın bir parçası olacak. Olympiakos'u seviyorum, sizler benim ailem oldunuz" dedi.

Omar Elabdellaoui ayrıca "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" diye konuştu.

Son olarak Omar Elabdellaoui "Olympiakos gerçekten benim ikinci ailem. Umarım işler yolunda gider ve Olympiakos şampiyon olur." dedi.

Bu sezon 47 maça çıkan Norveçli oyuncu 44'üne ilk 11'de başladı. 1 gol, 2 asistle oynadı. Toplamda 170 maça çıktı 11 gol atarken 16 asist yaptı. Norveç Milli Takımı'nda da düzenli forma giyen ve istikrarı ile tanınan 28 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

Norveç Milli Takımı formasını U15, U16, U17, U18, U19, U21, U23 ve A Milli olmak üzere 8 farklı yaş kategorisinde giymeyi başaran Omar, 2017 Haziran'da kiralık olarak yarım sezon forma giydiği Hull City'de başarılı olamayınca Olympiakos'a geri dönmüştü.

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