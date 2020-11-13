Son dakika - Omar Elabdellaoui'den ilk koronavirüs açıklaması! "Bazı semptomlarım var ama..."

Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi korona virüs testim pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ama durumum genel olarak iyi. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.