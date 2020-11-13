Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Omar Elabdellaoui'den ilk koronavirüs açıklaması! "Bazı semptomlarım var ama..."
13.11.2020 - 19:32 |

Son dakika - Omar Elabdellaoui'den ilk koronavirüs açıklaması! "Bazı semptomlarım var ama..."

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui sosyal medyadan açıklama yaptı.

Son dakika - Omar Elabdellaoui'den ilk koronavirüs açıklaması! "Bazı semptomlarım var ama..."
ABONE OL

Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi korona virüs testim pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ama durumum genel olarak iyi. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Son dakika - Omar Elabdellaouiden ilk koronavirüs açıklaması Bazı semptomlarım var ama...

Sadık Çiftpınar'dan müthiş goller!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Koronavirüs açıklaması!
    Koronavirüs açıklaması!
  2. CANLI | Türkiye - Avusturya
    CANLI | Türkiye - Avusturya
  3. Başakşehir'de görev değişikliği!
    Başakşehir'de görev değişikliği!
  4. Luyindama'dan koronavirüs patlaması!
    Luyindama'dan koronavirüs patlaması!
  5. Salah'ın covid-19 testi pozitif çıktı!
    Salah'ın covid-19 testi pozitif çıktı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Abdullah Avcı: "Şampiyonluk bizim elimizden alındı"

Son dakika - Abdullah Avcı: "Şampiyonluk bizim elimizden alındı"

Sivasspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci antrenman seansı tamamlandı

Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci antrenman seansı tamamlandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet