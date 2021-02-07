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07.02.2021 - 18:34 | | Sporx

Son dakika - Omar Elabdellaoui'nin menajeri konuştu! "Karardan mutlu"

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanan Omar ile ilgili menajeri Mikail Adampour konuştu. Norveçli yıldızın menajeri, "Omar ile Galatasaray, gelecek sezon odaklandı, birkaç hafta önce buna karar verdik. Omar da Galatasaray'ın ona iyileşmek için zaman vermesi nedeniyle mutlu." dedi.

Son dakika - Omar Elabdellaoui'nin menajeri konuştu! "Karardan mutlu"
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Galatasaray'ın lisansını askıya aldığı Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour, Norveç basınına konuştu ve verilen karardan memnun olduklarını söyledi.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanan Omar'ın tedavisinin sürdüğünü belirten menajer, "Omar şu anda tedavi sürecinde. Galatasaray ile çok iyi ve açık bir diyaloğumuz var. Omar ile Galatasaray, gelecek sezon odaklandı, birkaç hafta önce buna karar verdik. Omar da Galatasaray'ın ona iyileşmek için zaman vermesi nedeniyle mutlu." dedi.

Cengiz: "Omar'ın maaşını ödeyeceğiz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui için, "Bizim 17 yabancı futbolcumuz var. Omar'ı askıya aldık. Bize laf atıyorlar, 100 bin euroluk diyorlar. Bana göre kaç yüz bin euroluk futbolcu. Nereden çıkarıyorsun, hangi mezata koydun, hangi köle pazarında satıyorsun? Omar hazırdı, maaşının 1 milyon eurosunu ertelerdik. Çocuk hazırdı buna. Nasıl biz Emre Akbaba sakatken tam maaş ödedik. Sevgili Muslera sakatken tam ödüyorduk, Omar'a da ödeyeceğiz. Sakat adama teklif bile etmedik. Utandık. O hazır olduğu halde bile. Kendimizden utandık. Galatasaray'da, Türk kültüründen geleneğinde bu yok." demişti.

Galatasaray, Omar'ın lisansını askıya aldıktan sonra transferin son günlerinde Newcastle United'dan DeAndre Yedlin'i kadrosuna kattı.

Son dakika - Omar Elabdellaouinin menajeri konuştu Karardan mutlu

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