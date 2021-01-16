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16.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - ‘Omar Elabdellaoui'yi tekrar sahada görebiliriz’

Norveç Milli Takımı’nın yeni teknik patronu Staale Solbakken, gözlerinde büyük hasar oluşan Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui’yi ilerde sahalara dönebileceğini söyledi.

Son dakika - ‘Omar Elabdellaoui'yi tekrar sahada görebiliriz’
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Norveç Milli Takımı’nın yeni teknik patronu Staale Solbakken, yılbaşı günü elinde havai fişek patlayarak yüzünde ikinci derecede yanık ve gözlerinde büyük hasar oluşan Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui’yi ilerde sahalara dönebileceğini söyledi. Oyuncuyla telefonla görüştüğünü TV2’ye anlatan Solbakken, “Kendisi çok iyi ilerleme kaydediyor ve ilerde tekrar sahalarda görmenin mümkün olacağını söyleyebilirim. Bunu zaman gösterecek” dedi.

Son dakika - ‘Omar Elabdellaouiyi tekrar sahada görebiliriz’

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