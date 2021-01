Son dakika - Omar Elabdeullaoui'den herkesi duygulandıran hareket

Sarı-kırmızılılar, Omar ile yaptığı konuşmada, ambulans içinde kendisinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınlayan kişi hakkında hukuki süreç başlatılacağını söyledi. Ancak oyuncu, “Hayır yapmayın. Evine ekmek götüremez” diyerek işinden olmamasını istedi

Galatasaray’da yılbaşı gecesi Omar Elabdellaoui’nin yaralanması güncelliğini korurken, Norveçli oyuncunun yaptığı hareket büyük takdir topladı.

Havai fişeğin elinde patlamasıyla yüzünde ikinci derece bir yanık oluşan futbolcunun ambulanstaki halini fotoğraflayan ve sosyal medyada paylaşan kişi hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı bilgisi verilmişti. Bu durum Omar’a da iletildi. Ancak Galatasaraylı oyuncu, “Hayır yapmayın. Evine ekmek götüremez” diyerek bu kişinin işinden olmamasını istedi.

Sarı-kırmızılı futbolcunun son durumuyla ilgili dün de açıklama yapıldı. Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, “Bugün (dün) daha önce planladığımız hatta ilk gördüğümüzde planladığımız yüzey rekonstrüksiyonu için bir müdahalede bulunduk. Daha önceden hazırlığını yaptığımız bir prosedürdü. Şimdiden sonra tekrar yarın (bugün) sabah görüp medikal tedavisine devam edeceğiz” dedi.

Kaya, “Görsel rehabilitasyonu için belki şu an düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir. Şu ana kadarki bütün gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak özellikle sol gözde belirli derecede artış var. Sağ gözde de büyük ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek bütün doku yüzeyini olabildiği kadar düzeltmek için yapılan bir işlemdi. Şu ana kadar da her şey olumlu gitti” yorumunu yaptı.

Görmenin her travmadan etkileneceğini belirten Kaya, bunu minimuma indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Omar’ın sağ gözünün olaydan daha çok Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce de oyuncunun sağ gözünün olaydan daha çok etkilendiğini söyledi.

Dr. İnce, “Yüzünde ikinci derece yanık var ama plastik cerrah arkadaşlar bunun çok büyük sorun yaratmayacağını ileriki dönemde tedavisi tamamlandığında yüz güldürücü bir sonuç alacaklarını söylüyorlar. Onun da tedavisine aynı anda başladık. Tabi burada göz daha ön planda olduğu için onun üstünden yürüyoruz” dedi.

Albayrak’tan Koca’ya teşekkür

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Omar Elabdellaoui’ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı yönetici, “Biraz önce Sağlık Bakanım Fahrettin Koca aradı. Onu da Vedat Kaya hocayla görüştürdüm. Sayın Bakanım çok geniş bilgiler aldı. Kendisi çok yakından ilgileniyor. Sağlık bakanımıza kulübüm, şahsım ve camiam adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

