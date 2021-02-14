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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Ömer Bayram: "Önemli olan liderliği korumaktı"
14.02.2021 - 18:17 |

Son dakika - Ömer Bayram: "Önemli olan liderliği korumaktı"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Ömer Bayram: "Önemli olan liderliği korumaktı"
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

"Ülke olarak bu sabah acı bir haber aldık. Milletimizin başı sağolsun. Biz alışık değiliz böyle oynamaya. Galatasaray olarak topun bizde olduğu oyunları istiyoruz. Saha şartları, hava şartları sistemimizi değiştirdi."

"3 puan için ne gerekiyorsa yaptık. Sadece 3 puana odaklanmıştık. Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim. Önemli olan 3 puan ve liderliği korumaktı. Ne gerekiyorsa yaptık. Maç da bunu istiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Son dakika - Ömer Bayram: Önemli olan liderliği korumaktı

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