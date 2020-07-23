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23.07.2020 - 11:54 |

Son dakika | Onyekuru geleceği hakkında konuştu! Galatasaray...

Galatasaray’daki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini elinde bulunduran Monaco’ya geri dönen Henry Onyekuru, Fransız kulübüne geri dönüşü ve gelecek hayallerine yönelik açıklamalarda bulundu. Onyekuru “Benden şüphe edenlere yanıldıklarını göstermek istiyorum” dedi.

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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

 

BBC’ye konuşan Onyekuru “Katar’daki çalışma günlerimizde Ketia Balde ve Cesc Fabregas ile birlikte oldum. Fabregas üst düzey bir futbolcu. Kulübe geldiğimde beni güler yüzle sıcak bir şekilde karşıladı. Eve geri dönmek gibiydi” şeklinde konuştu.

Son dakika | Onyekuru geleceği hakkında konuştu Galatasaray...

‘Bir ya da iki iyi sezon geçirmek istiyorum’

Nijeryalı futbolcu “Monaco büyük bir kulüp. İş transfere gelince oyuncularıyla nasıl iş yapacaklarını biliyorlar. Bunun için Anthony Martial’e bakmanız yeterli. İyi bir, ya da iki, sezon geçirmek istiyorum. Umarım gelecek parlak olacak” diye konuştu.

‘Premier Lig’e umarım yine dönerim’

Everton’da olduğu dönem çalışma izni koşulları nedeniyle Premier Lig’de oynayamayan Onyekuru “Siz planlar yaparsınız ama hayat bazen sizin önünüze kendininkileri koyar. Premier Lig için hala uğraş veriyorum ve umarım kısa sürede bu mümkün olur. Belki Everton ile değil ama yine bir şekilde Premier Lig’de” dedi.

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