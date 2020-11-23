Son Dakika | Orhun Ene imzayı attı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Orhun Ene, çok heyecanlı olduğunu belirterek, herkesin gurur duyacağı bir milli takım çıkaracaklarını vurguladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Orhun Ene dönemi resmen başladı. İmza töreni Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan’ın da katılımı ile korona virüs pandemisi nedeniyle online olarak yapıldı.



Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu’na geçmiş olsun dileyerek sözlerine başlayan Ömer Onan, "Kısa bir süre önce Ufuk Sarıca ile yollarımızı ayırmıştık. Kendisine hizmetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. A Milli Takımımızın yeni antrenörü Orhun Ene, Türk basketbolunun yetiştirdiği en değerli hocalardan. Sezon sonuna kadar çalışmama kararı olmasına rağmen, bu süreçte başta başkanımız Hidayet Türkoğlu ve beni kırmayarak bu onurlu ve önemli görevi kabul ettiği için kendisine teşekkür ederim. 2022 Eylül ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası’nın bitimine kadar A Milli Takımımızın başantrenörü Orhun Ene’dir. Daha uzun yıllar nice başarılar yapacağına inancımız sonsuzdur. Bu hafta Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek için iki tane önemli maça çıkacak Bu iki maçta sahadan gali ayrılacağız. Cuma günü Hırvatistan ile, Pazar günü de Hollanda ile oynayacağız. TBF olarak kısa bir süre önce kadın milli takımımızın fanus düzenindeki organizasyonunu başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi erkek milli takım maçlarına ev sahipliği yapacağız. Fanus düzeninde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Pandemiden dolayı seyircisiz oynanacak. milli takımız toplanıyor. Testlerinden geçtikten sonra toplanacak. Orhun hoca yönetimindeki ilk idmanlarını da yapacak. Orhun ene ve ekibi teşekkür ediyor" diye konuştu.

Orhun Ene: "Herkesin gurur duyacağı milli takım çıkaracağız"



Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Orhun Ene de, "A Milli Takımın formasını giydim, her kategoride görev yaptım. Milli takıma çağırıldığım zaman her seferinde yaşadığımı heyecanı yine yaşıyorum. Geçmişe göre çok daha farklı tecrübelerim var. Milli takımda çalışmak, benden önce çalışmış Ergin hoca, Ufuk hoca gibi antrenörlerimizin getirdiği seviyeye katkıda bulunmak benim öncelikli görevlerimden biri olacak. Beni göreve layık gören başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Zor bir sürecimiz var. Milli takım pencerelerinin çok yoğun dönemde olması, çalışma sürelerinin kısıtlı olması, geçmişteki milli takımlardan farklı bir yapı oluşturdu. Bizler milli formaya çok değer veren insanlarız. Mili takım çağırdığımız oyuncular bu bağlılığı ortaya koymuş insanlar. Milli takımdaki oynayacaklar oyuncularımız, bu işte en büyük sorumluluk onlara düşünüyor. Kısa zamanda bir kimya oluşturacağız. Bu kültürü devam ettirmek, kültürle farkı yapmak bence en önemli ayrıntı olacak. Kısa dönemde bu arkadaşlarla yoğun bir çalışma düzeninden geçtikten sonra iki maçtan başlayarak istenilen sonuçlarla berabere tekrar öz güvenimizi yerine getirerek, herkesin gurur duyacağı milli takım çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Hidayet Türkoğlu: "Orhun hocaya ve sporcularımıza güvenimiz tam"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri için A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhan Ene ve oyunculara güveninin tam olduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhan Ene ve erkek milli takımının eleme maçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Millilere Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde başarılar dileyen Türkoğlu, "FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri sürecinde organizasyon kabiliyetimizi de kullanarak, milli takımımızın da bulunduğu D Grubu'nda müsabakalara ev sahipliği yapma hakkını elde ettik. Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 27 Kasım Cuma Hırvatistan, 29 Kasım Pazar günü ise Hollanda ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Orhun hocaya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır"



2017 yılından itibaren milli takımda başantrenörlük yapan ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Ufuk Sarıca’ya da teşekkür eden Başkan Türkoğlu, "Kendisi milli formaya hem sporcu hem de antrenör olarak büyük bir sadakatle hizmet etmiş ve pek çok başarının parçası olmuştur. A Erkek Milli Takımızın yeni başantrenörü Orhun Ene, kritik bir zamanda görevi kabul ederek milli takımımızın başına geçmiştir. Normalde sezon sonuna kadar antrenörlük yapmama kararına rağmen bizi ve milli takımı kırmadı. Kendisi gerek tecrübesi gerekse başarılarıyla, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir basketbol değeridir. Orhun Ene’ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Orhun hocaya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır. Bu kritik noktada galibiyet yolunda var güçleri ile çalışacaklarına eminim. Hepimizin gurur duyduğu bir Milli Takımı sahada izlemek için ben de heyecanla bekliyorum. Milli Takımıza sakatlıklar olmadan sağlıklı bir kamp dönemi ve sonrasındaki karşılaşmalarında başarılar diliyor, tüm basketbolseverleri ekran başında millilerimizi desteklemeye bekliyorum" şeklinde konuştu.