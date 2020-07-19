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19.07.2020 - 19:28 | | AA

Son dakika | Osmanlıspor TFF 1. Lig'e veda etti

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından düşen üçüncü takım Osmanlıspor oldu... Başkent ekibi, 2016-17 sezonunda ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etmişti.

Son dakika | Osmanlıspor TFF 1. Lig'e veda etti
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TFF 1. Lig'de Osmanlıspor kendi sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 4-3 yenmesine rağmen küme düştü.

Başkent temsilcisi, Boluspor'un deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından lige veda etti. 

Son dakika | Osmanlıspor TFF 1. Lige veda etti

Bu sonuçların ardından Osmanlıspor puanını 30'a yükselterek ligi  16. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip ise 33 puanla ligi 15. sırada bitirdi. Osmanlıspor 2016-17 sezonunda ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etmişti.

Eskişehirspor-Boluspor: 0-3

Stat: Eskişehir

Hakemler: Emre Malok, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan (Dk. 45 Emir Murtak), Sezgin Coşkun, Furkan Balaban (Dk 83 Yiğit Utku Gök), Erdal Akdarı, Tolga Yakut (Dk. 83 Doğukan Ünal), Berkay Tanır, Furgan Polat (Dk. 73 Bedirhan Akçay), Bedirhan Altunbaş, Buğra Çağlıyan (Dk. 73 Muhammet Yahya Akbulut), İbrahim Halil Öner

Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu (Dk. 90 3 Fatih Özkan), İsmail Konuk, Fethi Özer, Melih Okutan, Cumali Bişi (Dk. 90 3 Muhammed Şura Çetin), Bilal Kısa (Dk. 90 3 Kidric), Mustafa Durak (Dk. 83 Mutlu Güler), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 3 Arif Morkaya)

Goller: Dk. 27, Dk. 88 ve Dk. 90 2 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Mustafa Durak, Dk. 80 Cumali Bişi (Boluspor)

 

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