Son Dakika | Oumar Niasse bombası! Süper Lig'deki yeni adresi...

Gol yollarında sorun yaşayan Kara Kartal devre arası transferinde mutlaka bir golcü takviyesi gerçekleştirecek. Hata yapmamak adına şimdiden çalışmalara başlayan yönetim, bonservisi elinde Mario Mandzukic, Mario Balotelli ve Everton’dan milli yıldız Cenk Tosun’u listesine yazmıştı. Beşiktaş’a menajerlerin önerdiği son isim Oumar Niasse oldu.

Akhisar’da yıldızı parladı

2013-2014 yılları arasında ülkemizde Akhisar Belediye formasıyla tanıdığımız Senegalli golcü son olarak Cenk Tosun’un takım arkadaşıydı. Sezonun sona ermesiyle Everton’dan ayrılan 30 yaşındaki forvet henüz kendisine kulüp bulamadı.

Yıllardır listede

Yıllardır 4 büyüklerin gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Niasse için yönetim menajeriyle temas kurdu. Kara Kartal; Mandzukic, Balotelli ve Cenk Tosun transferlerinde bir sonuca ulaşamazsa Niasse için daha ciddi girişimlerde bulunacak.

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