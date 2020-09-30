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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son dakika | Ozan Kabak 5 maç ceza aldı!
30.09.2020 - 15:47 |

Son dakika | Ozan Kabak 5 maç ceza aldı!

Werder Bremen maçında kırmızı kart gören Ozan Kabak, 5 maç ceza aldı.

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Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Spor Mahkemesi, Ozan Kabak'a 5 maç men ve 15 bin euro para cezası verdi.

İşte DFB'den yapılan açıklama:

"DFB Spor Mahkemesi, Bundesliga kulübü Schalke 04'ün sporcusu Ozan Kabak hakkında toplandı ve bir karara vardı. Rakibine karşı sportmenlik dışı davranışı nedeniyle Ozan Kabak, sıradaki 5 maçtan men ve 15 bin euro para cezası verdi. 20 yaşındaki oyuncu, cezası boyunca kulübünün tüm resmi maçlarında oynayamayacak.

Kırmızı kart nedeniyle 1 resmi maçta oynayamayacak olan Ozan Kabak'ın cezası sonraki 4 maçta başlayacaktır. Kulüp ve oyuncu, verilen bu cezayı kabul etmiştir, karar kesindir.

Ozan Kabak, Werder Bremen'e karşı oynadıkları maçın 26. dakikasında rakibi Ludwig Augustinsson'a tükürmüştü. Hakem Markus Schmidt'e sorulduğunda, bu pozisyonu görmediğini ve bu yüzden raporuna yazmadığını dile getirmiştir. Bu nedenle DFB Kontrol Komitesi soruşturma yapmış ve bu suçlamayı getirmiştir."

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