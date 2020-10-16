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16.10.2020 - 11:57 | | Asist Analiz

Son dakika | Ozan Kabak gerçeği ortaya çıktı

Milan'ın eski futbolcularından Luca Antonini, milli futbolcu Ozan Kabak hakkında çok konuşulacak bir transfer açıklaması yaptı.

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Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, yaz transfer döneminin son günlerinde Serie A devi Milan'ın gündemine gelmiş ancak kalan kısıtlı süre imzaların atılması için yeterli olmamıştı. İtalyan kulübünün eski futbolcusu ve şimdilerin menajeri Luca Antonini ise 20 yaşındaki stoper hakkında çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Calcio Mercato adlı internet sitesiyle özel bir röportaj gerçekleştiren Antonini, "Ozan, bundan iki sene önce Ocak ayı transfer döneminde Milan'a önerdiğim bir çok önemli bir futbolcuydu. O dönemde Galatasaray'da oynuyordu ve serbest kalma bedeli düşüktü." ifadelerini kullanarak Milan'ın genç savunmacıyı elinden kaçırdığını söyledi.

Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan, altı ay sonra da 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle şimdiki kulübü Schalke 04'e imza atmıştı.

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