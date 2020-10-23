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23.10.2020 - 21:10 |

Son dakika - Ozan Kabak için transferde Liverpool iddiası!

Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak için transfer iddiası geldi. Liverpool, Virgil van Dijk'ın boşluğunu Ozan Kabak ile doldurmak istiyor.

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Yaz transfer döneminde adı birçok Avrupa devi ile anılan Ozan Kabak için bir iddia da İtalyan basınından geldi.

Sport Mediaset'in haberine göre, Liverpool talihsiz bir şekilde sakatlanan ve ön çapraz bağlarından ameliyat olan Virgil van Dijk'ın boşluğunu Ozan Kabak ile doldurmak istiyor.

Habere göre, Schalke, Juventus'un da ilgilendiği milli yıldızın bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirledi.

Son dakika - Ozan Kabak için transferde Liverpool iddiası

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