Son dakika - Ozan Kabak için transferde Liverpool iddiası!

Yaz transfer döneminde adı birçok Avrupa devi ile anılan Ozan Kabak için bir iddia da İtalyan basınından geldi.

Sport Mediaset'in haberine göre, Liverpool talihsiz bir şekilde sakatlanan ve ön çapraz bağlarından ameliyat olan Virgil van Dijk'ın boşluğunu Ozan Kabak ile doldurmak istiyor.

Habere göre, Schalke, Juventus'un da ilgilendiği milli yıldızın bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirledi.