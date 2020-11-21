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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor"
21.11.2020 - 20:35 |

Son dakika - Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor"

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettiği maçın ardından Ozan Tufan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor"
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

"Gerçekten kenetlenmiş, iyi olmuş bir takımız. Biz çok iyi ısındık. Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor. Atmış kolları arkasına oturuyor şişmiş bir şekilde. Tecrübesi yeter ama Caner Ağabey'in, tecrübesi yeter"

Son dakika - Ozan Tufan: Caner Ağabeyi ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor

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