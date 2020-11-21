Son dakika - Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

"Gerçekten kenetlenmiş, iyi olmuş bir takımız. Biz çok iyi ısındık. Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor. Atmış kolları arkasına oturuyor şişmiş bir şekilde. Tecrübesi yeter ama Caner Ağabey'in, tecrübesi yeter"