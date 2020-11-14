Son dakika - ÖZEL | Prof.Dr. İbrahim Ziyal: "Galatasaray'da seçim ihtimali düşük"

Nevzat Dindar

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Galatasaray Kulübü Divan Üyesi Prof.Dr. İbrahim Ziyal gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Üyelerle görüşlerini paylaşan Ziyal, seçim yapılma ihtimalini düşük bulduğunu açıkladı. İşte İbrahim Ziyal’ın açıklamaları..

"Seçim ihtimali düşük"

"Bulunduğumuz şartlarda seçimin olma ihtimalini son derece düşük görüyorum."

"Seçim yapılmasını doğru bulmuyorum"

Olağan seçim takvimine 4 ay kala olağanüstü seçim yapılmasını da doğru bulmuyorum. 2 sene önceki benzer süreçte de Divan’daki konuşmamda o dönem Başkanımızın bu kararına karşı çıkmış idim. Bu süre olağan seçim tarihinden 1-1.5 sene önce olsa belki Galatasarayımız için bir yarar sağlayabilir idi. Ki Sevgili Başkanımızın rahatsızlığının hemen sonrasında, yaz başlamadan ve pandemi tekrar azmadan önce, hızlı bir seçim yapılması konusunda benim de ısrarım olmuştu

"4 aylık süreç yıpratır"

Herşeye rağmen seçim olur ise, bir süredir hazırlanmakta olan ve halen aday olmayı düşünen ‘ciddi’ başkan adaylarından seçimi hangisi kazanır ise kazansın, bu 4 aylık dönemde oldukça yıpranacaklarına inanıyorum.

Ciddi adaylar Mayıs'ta

"Dolayısı ile, ‘ciddi’ adayların Mayıs seçimine daha iyi hazırlanıp, kazananın 3 senelik bir süreyi hak kazanarak, Galatasarayımıza daha uygun şartlarda hizmet etmesi daha doğru olacaktır kanaatindeyim."

"İbra-ibrasızlık işleri halledilmeli"

’Çatı adayı’ sözü çoğunluğun kulağına haklı bir şekilde pek hoş gelmemekte. Dolayısı ile bu sözcüğü geride bırakarak, dört aylık dönemi bir ‘ağabey’ idaresindeki yönetimin götürmesi, pandemi izin verir ise 2021 Mart'ında Mali Genel Kurulu yapması, ibra-ibrasızlık işlerini önce bir halletmesi, daha sonra Mayıs seçiminde tekrar aday olmadan Olağan Seçimli Genel kurulu ‘tarafsız’ olarak yapması daha uygun olacaktır.

Mayıs vurgusu

"Böylece, Mayıs olağan seçiminde seçilen aday çok daha rahat ve uzun çalışacak ve projelerini uygulama imkanı bulacağı 3 yıl süreye hak kazanacaktır."



"Aralık ayında seçiminin olma ihtimali düşük"

"Bunun dışındaki her türlü gelişmenin Galatasaray camiasını, yani hepimizi fazlası ile yoracağı kanaatindeyim. .Ancak, yine de Aralık ayında seçiminin olma ihtimalini oldukça düşük gördüğümü de tekrar vurgulamak isterim"