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24.01.2021 - 19:36 | | TRT Spor

Son dakika - Palmas'ın uçağı düştü! Başkan ve dört futbolcu hayatını kaybetti

Brezilya takımlarından Palmas'ın Başkanı ve dört futbolcusunu taşıyan uçak düştü. Başkan ve dört futbolcu hayatını kaybetti.

Son dakika - Palmas'ın uçağı düştü! Başkan ve dört futbolcu hayatını kaybetti
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Brezilya Serie D Ligi ekiplerinden Palmas'ın başkanı Lucas Meira ile, futbolcular Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Marcus Molinari ve Ranule'yi taşıyan özel uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı.

Brezilya basınının verdiği bilgilere göre, pilot da dahil olmak üzere kazada kurtulan olmadı.

Birkaç yıl önce, benzer bir trajedide birçok futbolcusu ve personelini kaybeden Chapecoense kulübü başta olmak üzere, Flamengo, Gremio gibi ülkenin köklü kulüpleri, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Son dakika - Palmasın uçağı düştü Başkan ve dört futbolcu hayatını kaybetti

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