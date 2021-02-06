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06.02.2021 - 18:31 |

Son dakika - Pelkas'dan Mesut Özil itirafı! 'Beklemiyordum'

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyen Dimitrios Pelkas kulüp televizyonuna konuştu.

Son dakika - Pelkas'dan Mesut Özil itirafı! 'Beklemiyordum'
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Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyen Dimitrios Pelkas kulüp televizyonuna konuştu.

"Fenerbahçe'ye geldikten sonra herkes Galatasaray maçının önemini anlattı. Savaşmamız, onlardan daha fazla istek koymamız gerekiyor sahaya. Umarım kazanan biz oluruz."

"Gökhan Gönül bana derbide tribünlerin nasıl olduğuna dair videolar izletti. Umarım bir gün taraftarımızın önünde derbi oynarım."

"Mesut Özil'in imza töreninde favori oyuncusunun ben olduğumu söylemesini beklemiyordum. Onun gibi biri benim için bu sözleri söyleyince çok heyecanlandım. Antrenmanda onun yanına gittim ve teşekkür ettim. Mesut da bana gerçekleri söylediğini ifade etti."

Son dakika - Pelkasdan Mesut Özil itirafı Beklemiyordum

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