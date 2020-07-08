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08.07.2020 - 10:13 |

Son dakika | Pellegrini, Real Betis ile resmen anlaştı

Fenebahçe’nin gündemindeki teknik direktörlerden Manuel Pellegrini rotasını İspanya’ya kırdı, Real Betis ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe’de 4 aydır devam eden teknik direktör belirsizliği sonrası sıcaı bir gelişme yaşandı. İspanya basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Manuel Pellegrini’nin Real Betis’le prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Son dakika | Pellegrini, Real Betis ile resmen anlaştı

Hatta anlaşmanın 2+1 yıl olduğu ve sözleşmenin imzalanmasının beklendiği kaydedildi. Valencia ve Fenerbahçe’nin de Şilili teknik adam için girişimlerde bulunduğu ancak Real Betis’in anlaşma zemini yakaladığı aktarıldı. Daha önce Real Madrid, Villarreal ve Malaga’da çalıştığı için İspanya’yı iyi tanıyan Pellegrini için kısa bir süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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