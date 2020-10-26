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26.10.2020 - 12:46 |

Son Dakika | Pep Guardiola Manchester City'den ayrılıyor!

İngiliz devi Manchester City'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pep Guardiola'nın vereceği karara göre Mauricio Pochettino ve Julian Nagelsmann gibi isimler için devreye girilmesi planlanıyor.

Son Dakika | Pep Guardiola Manchester City'den ayrılıyor!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de menajer Pep Guardiola'nın takımda kalması umuluyor. Kontratının bitimine 8 ay kalan tecrübeli hocanın henüz karar vermemiş olmasının performansa olumsuz yansıdığı düşünceleri ile Guardiola'nın kısa sürede karar vermesi bekleniyor.

Manchester City'nin Guardiola'ya yönelik hiçbir baskısı bulunmuyor. İngiliz ekibi, vereceği her karara hazırken karar vermesi adına da bir süre limiti koymuş değil. Fakat takımın düşen performansı, bazı oyuncuların yeni sezonda takımın başında kimin olacağını merak etmeleri nedeniyle Guardiola'nın kısa süre içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

Guardiola'nın olası ayrılık kararı ile ise Manchester City'nin Mauricio Pochettino ve Julian Nagelsmann gibi isimlere yönelmesi bekleniyor.

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Son Dakika | Pep Guardiola Manchester Cityden ayrılıyor

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