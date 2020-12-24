Son Dakika | PFDK açıkladı! Fatih Terim ve Marcao'nun cezası belli oldu...

İşte Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu SAMİ GÖKHAN ALTIPARMAK'ın, 20.12.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü hakkında, 20.12.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR başkanı ALİ ÇETİN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR idarecisi LEVENT ÇAPUTÇU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOKGÖZ'ün, 21.12.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü yardımcı antrenörü SELÇUK ERDOĞAN'ın, müsabaka hakemleri sahayı terk etmeden sahaya girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü yardımcı antrenörü SELÇUK ERDOĞAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 19.12.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, protokol tribünü ve yedek kulübesi arkasında bulunan tribünlerde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi SERKAN HURMA'nın, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 19.12.2020 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamaları ve oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GİRESUNSPOR Kulübünün, 21.12.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamaları ve oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 21.12.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 21.12.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ADANASPOR A.Ş. sporcusu UĞURCAN YAZĞILI'nın, 20.12.2020 tarihinde oynanan BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- PAZARSPOR Kulübü sporcusu MELİKHAN SARI'nın, 19.12.2020 tarihinde oynanan PAZARSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PAZARSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM TOPALOĞLU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu TARIK EMRE ARSLAN'ın, 19.12.2020 tarihinde oynanan PAZARSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ÇANKAYA FK'nın, 20.12.2020 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-ÇANKAYA KUTBOL KULÜBÜ Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının müsabaka öncesinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü hakkında, 20.12.2020 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

16- KAHTA 02 SPOR Kulübünün, 20.12.2020 tarihinde oynanan KAHTA 02 SPOR-İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHTA 02 SPOR Kulübü sporcusu SERDAR AŞUK'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 20.12.2020 tarihinde oynanan CEYHAN SPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım doktorunun ateş ölçümlerinin gözetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET EROL'un, 20.12.2020 tarihinde oynanan KARAMAN BELEDİYESPOR-ÇENGELKÖY FUTBOL A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET EROL'un, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ÇAĞATAY POLATDEMİR'in, ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik tehdidi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu UFUK AYAYDIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu İSMET YAZGAN'ın, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi HÜSEYİN ZENGİNOĞLU'nun, akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ÇENGELKÖY FUTBOL A.Ş.'nin, 20.12.2020 tarihinde oynanan KARAMAN BELEDİYESPOR-ÇENGELKÖY FUTBOL A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 20.12.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-YALOVASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ÇATALCASPOR Kulübü hakkında, 20.12.2020 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-ÇATALCASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka isim listesinde 01.01.1996 ve daha sonra doğmuş en az 8 futbolcunun yazılması gerekirken kriterlere uygun 7 futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

22- ERBAASPOR Kulübünün, 20.12.2020 tarihinde oynanan ERBAASPOR-ARHAVİ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERBAASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ALTINDAĞ SPOR Kulübü hakkında, 20.12.2020 tarihinde oynanan ALTINDAĞ SPOR-SOMASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

24- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübünün, 20.12.2020 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-KARŞIYAKA Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, kulak yolu ile ateş ölçüm cihazının tek kullanımlık uçlarının hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübünün, 19.12.2020 tarihinde oynanan ALANYA KESTELSPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- DÜZCESPOR Kulübü başkanı GÖKHAN KAPOĞLU'nun, 19.12.2020 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın rakip takım yöneticisine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 2.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübü kaleci antrenörü ÖZCAN TURAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübü kaleci antrenörü ÖZCAN TURAN'ın, rakip takım yöneticisine yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübünün, 19.12.2020 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi İSA GÜZEL hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi ATALAY SAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM YILDIRIM'ın, 19.12.2020 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- SİLİVRİSPOR Kulübü görevlisi MÜRSEL TÜRK'ün, 19.12.2020 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, protokol tribününe girebilecek kişilerden olmamasına rağmen akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü görevlisi MÜRSEL TÜRK'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.