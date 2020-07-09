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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza verdi!
09.07.2020 - 20:05 | | DHA

Son dakika | PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza verdi!

PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Son dakika | PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza verdi!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle bir çok futbolcu ve yöneticiye ceza verdi. 

Kurul ayrıca, Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'e 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL, Galatasaraylı futbolcu Feghouli'ye 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL, BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Murat Alpay'a 21 gün hak mahrumiyeti, Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e 14 gün hak mahrumiyeti,  Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye 10 gün hak mahrumiyeti, Gaziantep Futbol Kulübü Yöneticisi Müslüm Özmen'e 10 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı.

Son dakika | PFDK, Feghouliye 2 maç ceza verdi

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