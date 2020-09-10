Son dakika | PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

Fenerbahçe, kulübe tescilli olmayan futbolcuların Karagümrük, Alanyaspor ve Antalyaspor hazırlık maçlarında oynatılmasından dolayı PFDK tarafından 24 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray, Gaziantep FK, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası aldı.

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