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19.01.2021 - 15:37 |

Son dakika - PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza

PFDK, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verdi

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’a, Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maçtan men ve 4 bin 500 TL para cezası  verdi.

Aytaç Kara ile girdiği pozisyon sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Mert Hakan’ın haksız tahrike maruz kaldığı gerekçesiyle 1 maç ceza verildiği öğrenildi.

Sarı-Lacivertli oyuncu MKE Ankaragücü maçında oynamayarak cezasını tamamlamış oldu.

Son dakika - PFDKdan Mert Hakan Yandaşa 1 maç ceza

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