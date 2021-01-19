Son dakika - PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’a, Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maçtan men ve 4 bin 500 TL para cezası verdi.

Aytaç Kara ile girdiği pozisyon sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Mert Hakan’ın haksız tahrike maruz kaldığı gerekçesiyle 1 maç ceza verildiği öğrenildi.

Sarı-Lacivertli oyuncu MKE Ankaragücü maçında oynamayarak cezasını tamamlamış oldu.