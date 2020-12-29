Son dakika | PFDK'dan Okan Buruk'a 5 maç ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

PFDK, kırmızı kartı iptal edilen Rafael'e müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası, ihraç edilmesine rağmen yeşil zeminde yer almasından dolayı da ihtar verdi.