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15.09.2020 - 17:29 |

Son Dakika | PFDK'dan Süper Lig'de 6 kulübe ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de Galatasaray'a 24 bin lira, Beşiktaş, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'ne de ihtar cezası verdi.

Son Dakika | PFDK'dan Süper Lig'de 6 kulübe ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 29.08.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- GALATASARAY A.Ş.'nin, 31.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÜMRANİYESPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve bu eylem nedeni ile daha önce İHTAR CEZASI ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."

Son Dakika | PFDKdan Süper Ligde 6 kulübe ceza

 

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