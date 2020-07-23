Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | PFDK'dan Vedat Muriqi'e 2 maç ceza!
23.07.2020 - 19:43 |

Son dakika | PFDK'dan Vedat Muriqi'e 2 maç ceza!

PFDK, Vedat Muriqi'e 2 maç ceza verdi. Öte yandan Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Son dakika | PFDK'dan Vedat Muriqi'e 2 maç ceza!
ABONE OL

PFDK, Vedat Muriqi'e 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Göksel Gümüşdağ'a, akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği belirtildi. 

Ayrıca protokol tribününde oturma düzenine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması gerekçeleriyle Gümüşdağ'ın 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Son dakika | PFDKdan Vedat Muriqie 2 maç ceza

Vedat Muriç Kimdir?

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika... Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti!
    Son dakika... Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti!
  2. Son dakika | PFDK'dan Vedat Muriqi'e 2 maç ceza!
    Son dakika | PFDK'dan Vedat Muriqi'e 2 maç ceza!
  3. Martin Skrtel transfer teklifini resmen açıkladı!
    Martin Skrtel transfer teklifini resmen açıkladı!
  4. Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması!
    Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması!
  5. Çek Cumhuriyeti 1. Ligi'nde sezon iptal edildi! Küme düşme...
    Çek Cumhuriyeti 1. Ligi'nde sezon iptal edildi! Küme düşme...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti

La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti

Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması

Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı

Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı

Sıradaki Haber