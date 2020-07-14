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14.07.2020 - 16:23 | | AA

Son dakika | PFDK'dan Volkan Demirel'e maske cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel'e maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 900 lira para cezası kesti.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza yağdırdı.

 TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor'a talimatlara aykırılık nedeniyle para cezası verildiği belirtildi.

 

Son dakika | PFDKdan Volkan Demirele maske cezası

Sosyal mesafe kuralı ile maske takma zorunluluğuna uyulmaması gerekçeleriyle Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor'un, 60 biner lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Maske takma zorunluluğu ile protokol tribününde oturma düzenine aykırı şekilde yerleşilmesi gerekçeleriyle Çaykur Rizespor'a 48 bin lira, maske takma zorunluluğuna uyulmaması nedeniyle de Hes Kablo Kayserispor'a 24 bin lira para cezası verildiği ifade edildi. 

Açıklamada PFDK'nin, maske takma zorunluluğuna uyulmaması nedeniyle yöneticilere 4 bin 500, antrenörler ve futbolculara da 900'er lira para cezası verdiği kaydedildi. 

Para cezası alan yöneticiler, antrenörler ve futbolcular şöyle: 

Yöneticiler: Serkan Karavin, Hasan Yavuz Bakır, Saffet Kopuz (Çaykur Rizespor), Yusuf Ziya Demsoy (Gaziantep FK) 

Antrenörler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Atila Gerin (MKE Ankaragücü), Gabriel Margarit (Gaziantep FK), Tamer Sivrikaya (İttifak Holding Konyaspor) 

Futbolcular: Daniel Lukasik, Mahmut Akan (MKE Ankaragücü), Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Aziz Eraltay, Uğur Uçar (Medipol Başakşehir), Özgür Çek, Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor) 

Bu arada, Çaykur Rizespor görevlisi İsmail Tiryaki'ye de sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle 900 lira para cezası verildiği belirtildi.

Son dakika | PFDKdan Volkan Demirele maske cezası

 

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