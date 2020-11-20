Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika - Pınar Karşıyaka'dan TBF'ye tepki!
20.11.2020 - 22:07 | | AA

Son dakika - Pınar Karşıyaka'dan TBF'ye tepki!

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'la yarın karşılaşacak Pınar Karşıyaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönmesine rağmen semptomları süren oyuncularını oynatmayacak. TBF'nin erteleme talebini reddetmesi üzerine Karşıyaka açıklama yaptı.

Son dakika - Pınar Karşıyaka'dan TBF'ye tepki!
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın HDI Sigorta Afyon Belediyespor'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönmesine rağmen semptomları süren oyuncularını oynatmayacak.

Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 7 basketbolcunun tedavilerinin 14 gün boyunca evlerinde devam ettiği ve oyuncuların bu dönemi antrenmansız geçirdikleri belirtildi. 

Testi negatif sonuçlansa da Kovid-19 semptomu devam eden oyuncular bulunduğu için HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçının ertelenmesi talebinde bulunulduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Talebimiz, 'Test sonucu negatif olmasına rağmen takım doktorunca dönüş için hazır olmadığı tespit edilen basketbolcuların dönüşüne karar verilmesi konusunda tüm sorumluluk kulüp yönetiminize aittir.' ibaresiyle reddedilmiş ve federasyonumuz zorunlu kıldığı bir konuyu kendi sorumluluğundan çıkarmıştır. Bu bağlamda yarın sahaya çıkacak takımımızda, maçın sonucundan bağımsız, sağlık durumu elverişli olmayan sporcularımıza yer vermeyeceğimizi bildirmek isteriz. Bu son yaşananlar düşündürmüştür ki kulüplerin varlıklarını sürdürebilmeleri adına hizmet etmesi beklenen federasyonlar, kendi varlıklarını sürdürebilmek adına sorumluluktan kaçınarak, kulüpleri içine düştükleri zor durumda yalnız bırakmayı mı tercih etmelidir?"

Son dakika - Pınar Karşıyakadan TBFye tepki

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor | Bir sakatlık şoku daha...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başakşehir, Beşiktaş taktiğine çalıştı!
    Başakşehir, Beşiktaş taktiğine çalıştı!
  2. Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
    Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
  3. Yeni Malatyaspor'da koronavirüs vakası!
    Yeni Malatyaspor'da koronavirüs vakası!
  4. CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Beko
    CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Beko
  5. Pınar Karşıyaka'dan TBF'ye tepki!
    Pınar Karşıyaka'dan TBF'ye tepki!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe öncesi koronavirüs gelişmesi!

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe öncesi koronavirüs gelişmesi!

İlke Özyüksel, 24 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

İlke Özyüksel, 24 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Son dakika - Ufuk Sarıca'dan ayrılık açıklaması! 'Shane Larkin...'

Son dakika - Ufuk Sarıca'dan ayrılık açıklaması! 'Shane Larkin...'

Boluspor, Ankaraspor'u 12 eksikle ağırlayacak

Boluspor, Ankaraspor'u 12 eksikle ağırlayacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet