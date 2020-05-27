Son dakika | Premier Lig açıkladı! 4 kişinin koronavirüs testi pozitif...

Celal Umut Eren / Skorer

Maçlara dönmeye hazırlanan Premier Lig’de yeni pozitif vakalar geldi. Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada; pazartesi ve salı günü bin 8 kişiye yapılan testlerin sonucunda 4 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu zamana kadar yapılan 3. faz corona virüs testleri sonucunda 3 farklı Premier Lig takımında 4 pozitif sonuç daha alındı. Testler 20 kulübe yapılmıştı.

Herhangi bir kulüp ismi açıklanmadı. Geçen hafta da 6 pozitif vaka görülmüştü.

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