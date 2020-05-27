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27.05.2020 - 20:22 |

Son dakika | Premier Lig açıkladı! 4 kişinin koronavirüs testi pozitif...

Premier Lig'de yapılan 1008 koronavirüs testi sonucunda 3 kulüpten 4 futbolcu veya görevlinin testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Son dakika | Premier Lig açıkladı! 4 kişinin koronavirüs testi pozitif...
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Celal Umut Eren / Skorer

Maçlara dönmeye hazırlanan Premier Lig’de yeni pozitif vakalar geldi. Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada; pazartesi ve salı günü bin 8 kişiye yapılan testlerin sonucunda 4 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

Bu zamana kadar yapılan 3. faz corona virüs testleri sonucunda 3 farklı Premier Lig takımında 4 pozitif sonuç daha alındı. Testler 20 kulübe yapılmıştı.

Herhangi bir kulüp ismi açıklanmadı. Geçen hafta da 6 pozitif vaka görülmüştü.

Son dakika | Premier Lig açıkladı 4 kişinin koronavirüs testi pozitif...

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