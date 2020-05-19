Son dakika - Premier Lig'de 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Sahalara dönme hazırlıkları yapılan Premier League'de bütün lig mensuplarına koronavirüs testi yapıldı.

Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.