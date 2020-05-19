Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika - Premier Lig'de 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
19.05.2020 - 18:11 |

Son dakika - Premier Lig'de 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Premier Lig'de, oyuncular ve kulüp çalışanlarına yapılan 748 testte, 6 koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Son dakika - Premier Lig'de 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABONE OL

Sahalara dönme hazırlıkları yapılan Premier League'de bütün lig mensuplarına koronavirüs testi yapıldı.

Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.

Son dakika - Premier Ligde 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Köpek balıkları etrafını sardı! Schrenck Martinez...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avrupa devlerinden corona turnuvası!

Avrupa devlerinden corona turnuvası!

Watford kaptanı Deeney antrenmanlara katılmayacak

Watford kaptanı Deeney antrenmanlara katılmayacak

Son dakika | Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Son dakika | Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Nasser Al-Khelaifi futbolun en etkili ismi seçildi

Nasser Al-Khelaifi futbolun en etkili ismi seçildi

Sıradaki Haber