19.05.2020 - 18:11 |
Son dakika - Premier Lig'de 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Premier Lig'de, oyuncular ve kulüp çalışanlarına yapılan 748 testte, 6 koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.
Sahalara dönme hazırlıkları yapılan Premier League'de bütün lig mensuplarına koronavirüs testi yapıldı.
Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.