Son dakika | Premier Lig'den ilk adım! Anlaşma sağlandı...

Avrupa'da futbola dönüş girişimleri hız kazandı. İngiltere'de Premier Lig kulüpleri, futbolcular ve antrenörler, 'Yeniden Dönüş' projesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Bugün yapılan toplantıda kulüpler geri dönüş için anlaşmaya vardı. Futbolcular yarından ve bu haftadan itibaren belirtilen protokoller çerçevesinde antrenmanlara çıkacak.

Tüm futbolcular kurallara bağlı kalacak. Yarından itibaren gruplar halinde çalışmalar başlayacak. Haziran ayının ortasında ve özellikle 12 Haziran'da Premier Lig'de maçların yeniden start alması için önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.