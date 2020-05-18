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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Premier Lig'den ilk adım! Anlaşma sağlandı...
18.05.2020 - 16:33 |

Son dakika | Premier Lig'den ilk adım! Anlaşma sağlandı...

İngiltere Premier Lig'de geri dönüş konusunda önemli bir anlaşma sağlandı. Kulüpler 'Yeniden dönüş' projesi için uzlaşmaya vardı, futbolcular da bu hafta idmanlara çıkmayı kabul etti.

Son dakika | Premier Lig'den ilk adım! Anlaşma sağlandı...
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa'da futbola dönüş girişimleri hız kazandı. İngiltere'de Premier Lig kulüpleri, futbolcular ve antrenörler, 'Yeniden Dönüş' projesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Bugün yapılan toplantıda kulüpler geri dönüş için anlaşmaya vardı. Futbolcular yarından ve bu haftadan itibaren belirtilen protokoller çerçevesinde antrenmanlara çıkacak.

Tüm futbolcular kurallara bağlı kalacak. Yarından itibaren gruplar halinde çalışmalar başlayacak. Haziran ayının ortasında ve özellikle 12 Haziran'da Premier Lig'de maçların yeniden start alması için önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Son dakika | Premier Ligden ilk adım Anlaşma sağlandı...

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